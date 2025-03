Silvia Albano contro il governo: "Migranti irregolari in Albania? Serve il loro consenso"

"Serve il consenso degli interessati": Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che ha bocciato la prima convalida di trattenimento dei migranti in Albania, lo ha detto a Repubblica a proposito della decisione del governo di trasferire nei centri in Albania i migranti irregolari e destinati al rimpatrio, dunque coloro che al momento si trovano nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) italiani.

Secondo Albano, ci sono delle questioni giuridiche da considerare: "Il centro non si trova in territorio italiano, il protocollo esclude una cessione di territorio da parte dell’Albania. La direttiva rimpatri prevede che un migrante, che debba essere rimpatriato perché destinatario di un provvedimento di espulsione esecutivo, può essere trasferito in uno Stato terzo solo con il suo consenso, ma in questo caso verrebbe mandato in uno Stato terzo da trattenuto".