Immigrati, stop al rimpatrio dell'assassino: la mossa-choc della toga rossa

C’è K. M., iraniano, condannato per vari reati, come furto e ricettazione, che ha aggredito sessualmente un...

“Aspetto l’esito del giudizio sulla protezione internazionale”. Alla fine verrà rimpatriato a gennaio, ma fuori dal programma europeo. Ancora più emblematica la vicenda di B.A., 27 anni, anche lui tunisino. Arrivato nel 2024, accumula precedenti per armi, furto, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale. Espulso dal prefetto di Varese, fa ricorso. Il Tribunale di Roma concede la sospensiva. Esce dal Cpr, poi ci rientra a Caltanissetta. Qui scopre il progetto Eurp: “Sono interessato”, dice. Ma dopo il colloquio con il legale cambia tutto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: rimpatri finanziati ma rifiutati, ricorsi a catena, espulsioni sulla carta e presenze reali sul territorio. Un sistema che si inceppa non per caso, ma per strategia. E a pagare è, ancora una volta, lo Stato.