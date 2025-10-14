Almasri, chiesta una pratica a tutela del tribunale dei Ministri

"I sottoscritti consiglieri, fermo restando la Funzione Giudiziaria, devono purtroppo osservare come ancora una volta siano stati platealmente superati i limiti di continenza propri di quel diritto grazie ad affermazioni che per il loro contenuto irrisorio e per l'eccezionale diffusione mediatica hanno arrecato grave ed evidente turbamento alla credibilità dell'ordine giudiziario": con questa nota, alcuni membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm) hanno chiesto l'apertura di una pratica a tutela dei giudici del tribunale dei Ministri di Roma dopo le dichiarazioni fatte dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a seguito del voto con cui la Camera ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per il Guardasigilli, per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri, il generale libico prima arrestato in Italia e poi rimpatriato.

A sottoscrivere questa richiesta sono stati i togati di Area, Unicost e Md, i togati indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda e i laici Ernesto Carbone, Roberto Romboli e Michele Papa. Nell'atto si chiede che venga autorizzata l'apertura della pratica "presso la prima Commissione" del Csm. Nel mirino dei consiglieri ci è finita una dichiarazione del Guardasigilli in particolare. Quando, dopo il voto dell'aula. disse che "lo strazio che il tribunale dei Ministri ha fatto delle norme più elementari del diritto è tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati".