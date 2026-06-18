L'aria che tira, Vannacci e i sondaggi? "Tra un anno...", Crespi ribalta il quadro

"Stiamo discutendo da lunedì del ruolo di Roberto Vannacci. Gli è stato attribuito un successo elettorale nei sondaggi", inizia a riflettere Crespi, a partire dall'assemblea costituente di Futuro nazionale celebrata sabato e domenica scorsi a Roma.

I sondaggi che testimoniano il boom di Futuro Nazionale ? Occhio, avverte Luigi Crespi , perché non tutto è oro quel che luccica. Analisi in controtendenza, quello dello spin doctor ospite di David Parenzo in collegamento con L'Aria che tira . Negli studi di La7 si parla, tanto per cambiare, di Roberto Vannacci la cui ascesa appare in questo momento inarrestabile. Secondo qualche istituto, FN avrebbe addirittura superato la Lega , partito dal quale è nato una manciata di mesi fa con la fuoriuscita dell'europarlamentare.

"Noi abbiamo avuto Vannacci alla prova parziale alle elezioni amministrative. E' l'elemento che mette in crisi la Lega, perché è soprattutto da lì che prende i propri consensi, e la Ravetto ne è uno dei ponti", sottolinea Crespi mentre la regia di La7 inquadra proprio Laura Ravetto. "Ma direi che quel risultato elettorale, analizzato con cura, non dà elementi sufficienti per essere sicuri di questo grande successo di Vannacci tra un anno", alle elezioni politiche.

Crespi e i sondaggi su Vannacci, guarda qui il video di L'aria che tira su La7

"I sondaggi non sono abbastanza precisi - avverte poi Crespi -. Si occupano del calcolo della probabilità però vedere Mieli, Franco, te, il presidente del Consiglio discutere di Vannacci da quel punto di vista, valutando che Vannacci è un elemento prettamente editoriale... E' la speranza di chi è contro questo governo o per abbattere questo governo, questo mi sembra un dato di fatto. Se Ravetto e i suoi prendono 4,5 o 6 punti, e questo non è impossibile...".