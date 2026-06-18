Michele Serra, la spallata ad Elly Schlein: "Rimane il dubbio"

Michele Serra torna a puntare il dito contro il centrosinistra per la mancanza di un programma, di cui ancora non sembra esserci traccia dopo la foto postata sui social dai leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I quattro hanno annunciato due iniziative pubbliche che si terranno nei prossimi giorni, e nulla di più. Così nella sua Amaca, la rubrica ospitata da Repubblica, il giornalista si chiede chi mai, tra i centristi, diventerà davvero la quarta gamba del tavolo “campo largo”. Ma allo stesso tempo sottolinea: "Rimane il dubbio che partire dagli schieramenti, ovvero dal 'chi ci sta', sia meno rassicurante che partire dal mai abbastanza invocato 'che cosa vogliamo fare', ovvero almeno da un abbozzo di programma di governo".

"Le cose da fare – e quelle da non fare – sono più eloquenti, più qualificanti di un elenco di partiti e partitini. È molto probabile che ai potenziali elettori di un governo di centrosinistra importi prima di tutto sapere per che cosa si vota, e solo di conseguenza per chi si vota", ha chiosato Serra.