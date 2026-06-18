Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd cala, M5s crolla e Vannacci vola

Fratelli d'Italia continua a essere il partito più amato dagli elettori italiani. E il Partito democratico arranca ancora. Questi sono alcuni dei dati presentato dall'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. FdI resta al comando, invariato, grazie al suo 28,2%. A seguire, restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani è al 7,9%, ma in calo dello 0,3%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è al 6,5%, ma scende dello 0,2%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Pd. Ma Elly Schlein scende ancora - dello 0,1% - e si piazza così al 21,7%. A seguire c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini calano dello 0,3% e si attestano quindi al 12,7%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,2% e si attestano così al 6,4%.