Filippo Turetta, ecco tra quanti anni potrà uscire dal carcere

Filippo Turetta ha rinunciato all'appello. Ora la palla passa alla Procura generale di Venezia che dovrà decidere, a sua volta, se rinunciare all'appello contro la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulia Cecchettin. E anche se l'ergastolo è già la pena massima, all'imputato i giudici potrebbero infliggere l'isolamento diurno. In ogni caso dopo aver scontato almeno dieci anni di pena, il 23enne potrà chiedere i primi permessi premio. Permessi a cui hanno diritto coloro che hanno avuto una buona condotta in carcere e non sono ritenuti pericolosi e servono ai detenuti per stare con i parenti alcune festività o in altre occasioni.

Ma non è tutto, perché secondo i calcoli de Il Gazzettino, Turetta potrà chiedere e ottenere la liberazione condizionale - ossia la parte finale in libertà vigilata fuori dal carcere - soltanto dopo aver scontato 26 anni di detenzione, vale a dire quando Turetta avrà 48 anni. È inoltre previsto anche un anticipo dopo 21 anni di pena scontata, questo grazie alla liberazione anticipata sempre che il detenuto abbia tenuto una buona condotta.