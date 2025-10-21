Libero logo
Filippo Turetta, ecco tra quanti anni potrà uscire dal carcere

martedì 21 ottobre 2025
Filippo Turetta ha rinunciato all'appello. Ora la palla passa alla Procura generale di Venezia che dovrà decidere, a sua volta, se rinunciare all'appello contro la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulia Cecchettin. E anche se l'ergastolo è già la pena massima, all'imputato i giudici potrebbero infliggere l'isolamento diurno. In ogni caso dopo aver scontato almeno dieci anni di pena, il 23enne potrà chiedere i primi permessi premio. Permessi a cui hanno diritto coloro che hanno avuto una buona condotta in carcere e non sono ritenuti pericolosi e servono ai detenuti per stare con i parenti alcune festività o in altre occasioni. 

Ma non è tutto, perché secondo i calcoli de Il Gazzettino, Turetta potrà chiedere e ottenere la liberazione condizionale - ossia la parte finale in libertà vigilata fuori dal carcere - soltanto dopo aver scontato 26 anni di detenzione, vale a dire quando Turetta avrà 48 anni. È inoltre previsto anche un anticipo dopo 21 anni di pena scontata, questo grazie alla liberazione anticipata sempre che il detenuto abbia tenuto una buona condotta.

Filippo Turetta, niente appello: si tiene l'ergastolo

Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata, la studentessa di...

"La rinuncia all'appello da parte di Filippo Turetta? L'ho appresa dai giornali e un po' mi ha sorpreso - ha commentato Gino Cecchettin, papà della 22enne uccisa nel novembre 2023 -. Confrontandomi anche con il nostro avvocato, è una decisione che sul piano tecnico può sembrare autolesionistica. Se faccia parte di un percorso di autentico pentimento da parte di Filippo? È ciò che mi auguro ma sarà il tempo a dircelo".

filippo turetta
giulia cecchettin

