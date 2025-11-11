Libero logo
Gino Cecchettin a due anni dalla morte di Giulia: "L'omicidio che mi ha sconvolto di più"

martedì 11 novembre 2025
2' di lettura

In audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Gino Cecchettin ha ricordato la figlia Giulia, uccisa due anni fa dall'ex fidanzato. "So bene che ci sono paure, resistenze e incomprensioni, ma vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo, è una protezione, non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti, consapevolezza, rispetto e umanità", ha esordito.

Per il presidente della Fondazione dedicata alla figlia "una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti. Quando la scuola tace parlano i social, parlano i modelli tossici, parlano i silenzi degli adulti. Noi abbiamo il dovere di dare giovani strumenti per orientarsi non solo nozioni per studiare". In ogni caso, ha premesso, "non sono qui per chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima, la prevenzione e quindi l'educazione". 

"Come Fondazione - ha affermato - crediamo che l'unica risposta duratura alla violenza sia educare al rispetto, all'empatia, alla libertà reciproca e questo può avvenire solo nella scuola, il luogo dove si formano le persone non solo gli studenti. Non si tratta di ideologia, ma di civiltà - ha sottolineato - Parlare di educazione affettiva significa insegnare ai ragazzi a conoscere se stessi, a gestire le emozioni, a riconoscere i confini e chiedere e dare consenso. Significa insegnare che l'amore non è possesso, che la forza non è dominio, che il rispetto è la base di ogni relazione".

Filippo Turetta, l'ergastolo è definitivo: la Procura rinuncia all'appello

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'er...

Nei giorni scorsi, dopo la rinuncia a difendersi dello stesso Filippo Turetta, è arrivata la rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo. Una decisione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Gino: "Quando si parla di femminicidi, cerco sempre di tutelarmi, soprattutto quando si parla di coltellate, ed è sempre difficile. Però ci sono stati due femminicidi che mi hanno scosso particolarmente perché penso che potessero essere due vite salvate: quello di Barbara Belotti e di Jessica Stopazzolo che sono due occasioni in cui forse potevamo fare di più perché in un caso c'era stata una denuncia e nell'altro c'è stato un malfunzionamento o addirittura il braccialetto elettronico è stato disattivato". 

