Pordenone, orrore del prof contro l'alunna 13enne: "Meno male che ci sono i Turetta"

Un rimprovero sconvolgente, da brividi, quello che un professore avrebbe rivolto nei confronti di una studentessa 13enne. A denunciare il tutto è stato il padre della ragazzina che ha presentato una denuncia per minacce in procura a Trento. A rivolgerle sarebbe stato un professore di una scuola di Pordenone, mentre lo scorso inverno erano in gita in Trentino. Stando al Messaggero Veneto, il professore, dopo aver sorpresa la 13enne in camera con una sigaretta elettronica, le avrebbe urlato: "Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto. E meno male che esistono, così ci sono meno donne come te".

Un episodio emerso dopo che a fine anno la ragazzina è stata bocciata in terza media con grande sorpresa sua e dei genitori. Circostanza che avrebbe spinto la 13enne a raccontare al padre altri episodi di vessazione e minacce da parte dello stesso professore avvenuti durante l’anno scolastico. La procura chiamerà a testimoniare un altro professore e altre compagne di scuola della ragazzina che ora si è trasferita all’estero.