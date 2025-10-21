Libero logo
Anm, Antonino Di Matteo si dimette: "Non condivido logiche di appartenenza correntizia"

di
martedì 21 ottobre 2025
1' di lettura

Terremoto nell'Anm. "Nelle scorse settimane ho presentato le dimissioni dall'Associazione nazionale magistrati. Ho, progressivamente nel tempo, maturato questa decisione con molta amarezza. Non mi sento parte di un'associazione all'interno della quale continuano a trovare spazio logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica che non ho mai condiviso e che, in passato, anche da membro del Consiglio superiore della magistratura, ho cercato in tutti i modi di contrastare".

Così il sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Antonino Di Matteo. "Continuerò a titolo personale - ha proseguito Antonino Di Matteo - come ho sempre fatto (anche quando l'Anm preferiva restare silente) ad esprimere le mie opinioni e a denunciare pubblicamente il grave pericolo che le riforme degli ultimi anni (a partire dalla riforma Cartabia e fino all'ultimo progetto di revisione costituzionale che riguarda la separazione delle carriere) rappresentano, per la salvaguardia della indipendenza della magistratura, del principio di eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, dell'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità e ad ogni forma di abuso nell'esercizio di pubblici poteri".

anm
antonino di matteo

Claudio Brigliadori