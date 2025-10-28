Anm, Cesare Parodi e le battutine su Meloni: "Col prosciutto ma anche da solo!"

Poi, lamentandosi del clima politico, ha aggiunto: “Spiace molto il clima che si è creato intorno alla magistratura, sarebbe bello poter parlare portando ognuno i propri argomenti, invece leggo commenti che dicono ‘voi volete fare l’opposizione, volete fare politica’. Io però vorrei solo poter discutere serenamente”. A seguire, una battuta sulla premier Giorgia Meloni : "Meloni? Il frutto mi piace molto, sia con il prosciutto sia come frutto”. Già, il presidente dell'Anm che si riduce a fare battutine sul premier...

“Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di aprile o maggio ma io non escluderei ci potrebbe essere a marzo”: il capo dell'Anm Cesare Parodi lo ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari , Parodi ha ribadito il suo no al referendum sulla riforma della giustizia, perché contrario al provvedimento sulla separazione delle carriere.

A criticare il comitato per il No al referendum lanciato dall'Anm è stato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: "Sono convinto che i ‘Comitati per il no’ siano un gesto che ha natura politica e non consona a un corretto modo di intendere il referendum”, ha detto al Salone della Giustizia a Roma. “Io rivendico la piena vigenza dell’articolo 21 della Costituzione, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Però, per una serie di norme, i comitati referendari hanno una caratterizzazione politica e allora io ritengo che l’Anm sia andata oltre”, ha aggiunto Sisto.