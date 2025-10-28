Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Anm, Cesare Parodi e le battutine su Meloni: "Col prosciutto ma anche da solo!"

di
Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Anm, Cesare Parodi e le battutine su Meloni: "Col prosciutto ma anche da solo!"

2' di lettura

“Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di aprile o maggio ma io non escluderei ci potrebbe essere a marzo”: il capo dell'Anm Cesare Parodi lo ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Parodi ha ribadito il suo no al referendum sulla riforma della giustizia, perché contrario al provvedimento sulla separazione delle carriere.

Poi, lamentandosi del clima politico, ha aggiunto: “Spiace molto il clima che si è creato intorno alla magistratura, sarebbe bello poter parlare portando ognuno i propri argomenti, invece leggo commenti che dicono ‘voi volete fare l’opposizione, volete fare politica’. Io però vorrei solo poter discutere serenamente”. A seguire, una battuta sulla premier Giorgia Meloni: "Meloni? Il frutto mi piace molto, sia con il prosciutto sia come frutto”. Già, il presidente dell'Anm che si riduce a fare battutine sul premier...

Maurizio Gasparri a Parodi: "Sono pronto a sfidare il presidente Anm"

«Lancio un appello, attraverso Libero: sfido Cesare Parodi a un dibattito pubblico con questo titolo: “La ca...

A criticare il comitato per il No al referendum lanciato dall'Anm è stato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: "Sono convinto che i ‘Comitati per il no’ siano un gesto che ha natura politica e non consona a un corretto modo di intendere il referendum”, ha detto al Salone della Giustizia a Roma. “Io rivendico la piena vigenza dell’articolo 21 della Costituzione, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Però, per una serie di norme, i comitati referendari hanno una caratterizzazione politica e allora io ritengo che l’Anm sia andata oltre”, ha aggiunto Sisto. 

Gaia Tortora risponde a Parodi e Anm: "Errori e lungaggini"

Silvio Berlusconi non ha mai pagato la mafia. Ora la conferma arriva anche dalla Cassazione, la cui sentenza non poteva ...

Basta balle E' sempre Cartabianca, il dem Furfaro travolto da Donzelli: "Te lo ricordo"

Salottino al veleno DiMartedì, il fango di Augias sulla Meloni: "Il suo lato collerico, ho una spiegazione"

Sondaggi Sondaggio, Mannheimer: "Chi sta crollando, di settimana in settimana"

tag
cesare parodi
anm
giorgia meloni
un giorno da pecora
rai radio 1
geppi cucciari
giorgio lauro

Basta balle E' sempre Cartabianca, il dem Furfaro travolto da Donzelli: "Te lo ricordo"

Salottino al veleno DiMartedì, il fango di Augias sulla Meloni: "Il suo lato collerico, ho una spiegazione"

Sondaggi Sondaggio, Mannheimer: "Chi sta crollando, di settimana in settimana"

ti potrebbero interessare

1400x933

Giustizia, l'ultimo duello in Senato

Elisa Calessi
1400x933

Carlo Nordio, la riforma un attentato alla Costituzione? "Schizofrenia"

Redazione
3072x2048

Anm, la doppia giravolta di Cesare Parodi

Francesco Storace
1400x933

Carlo Nordio, le toghe ormai arroccate contro la sua riforma

Francesco Damato