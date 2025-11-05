Quel pensiero "sinistro" che distorce la realtà dei fatti

Libertà di parola e libera manifestazione del pensiero non sono la stessa cosa. La parola di per sé è neutra (esempio bello e brutto) anche quando etimologicamente ha una sua valenza. Il pensiero è invece cosa diversa perché è dato dal concatenarsi di un insieme di parole che vengono adoperate per esprimere un concetto, prospettare una proposta, esternare una critica, proporre uno spunto di riflessione, provocare un dialogo od un dibattito, alimentare un confronto. La Costituzione con l’art. 21 parla di libera manifestazione del pensiero affermando ed incoraggiando la libertà di «manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».

Ciò premesso mi sembra che non poche esternazioni travisino la libertà in esame, alterando il fatto che nella sua oggettività dovrebbe essere eguale a se stesso ed esclude che l’interlocutore lo possa distorcere, considerando non la realtà dei fatti nella loro oggettività ma la realtà, del tutto soggettiva, da egli rappresentata. Qualche esempio. Scalmanati di sinistra impediscono all’on. le Fiano di parlare all’Università di Venezia dell’antisemitismo ed una certa stampa progressista (?) parla di fascismo e di squadrismo stravolgendo completamente la realtà delle cose. Si parla della guerra in Ucraina e dei tentativi del presidente Usa Donald Trump di promuovere un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev e certi interlocutori spostano il discorso dall’Ucraina alla Palestina, sostenendo con palese violazione di elementari nozioni di giustizia internazionale la tesi della Meloni “complice del genocidio”.