Fiano e Bernini a Ca' Foscari? "Complici del genocidio": vergogna pro-Pal

"Torno a Ca' Foscari con lo stesso spirito con cui ero arrivato la prima volta". Lo ha detto in una intervista a La Stampa Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, che oggi torna all'università a Venezia dopo essere stato contestato la scorsa settimana. "Quella sera mi sono sentito con la rettrice e le ho detto: secondo me bisogna che io possa terminare il mio intervento - ha spiegato -. Non si può accettare che un'università chiuda le porte stessa dialogo, costituzionale sacrosanto, e io lo difendo Ma c'è una profonda differenza tra manifestare contro qualcuno e impedirgli di parlare È questo che molti faticano a capire: non è in discussione il diritto alla critica, ma la libertà stessa del confronto".

Fiano ha spiegato che la presenza, oggi, anche della ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini "non è un gesto politico, ma istituzionale. Significa affermare che le università devono restare luoghi aperti, coerenti con il loro nome: universali. La ministra mi ha contattato subito dopo quanto accaduto, e credo sia consapevole che episodi stanno simili aumentando. La sua è una giusta scelta: non si può normalizzare la censura nelle aule".