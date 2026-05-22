Report, la gola profonda di Ranucci indagata per spionaggio

In una puntata prima del referendum sulla giustizia, Report aveva scodellato il grande giallo dei pc dei magistrati italiani spiati da chiunque a causa del software Ecm. E aveva fatto parlare non solo il giudice Aldo Tirone di Alessandria, che si era accorto dell’intrusione sul computer del suo ufficio, ma anche Stefano, un tecnico informatico che, protetto da anonimo, spiegava com’era facile farsi gli affari di un magistrato e magari anche sbirciare in ordinanze e atti da segreto istruttorio. Una vicenda inquietante che gettava una luce sinistra sul ministero della Giustizia, quindi sul Guardasigilli Carlo Nordio e sulla sua squadra, in qualche modo accusati di violare i device delle toghe o comunque di non fare nulla perché ciò fosse scongiurato. Ora la notizia, diffusa dalla procura di Milano, è che il ministero della Giustizia non c’entra nulla con le intrusioni, invece ci sono tre tecnici informatici, tra cui la stessa fonte di Report, sotto inchiesta per accesso abusivo.

Maurizio Gasparri contro Report: "Bellavia indagato ma resta loro consulente. Scandalo enorme" Maurizio Gasparri torna a parlare di Report. O meglio, di Gian Gaetano Bellavia, commercialista consulente della trasmis...

La procura guidata da Marcello Viola e quella nazionale antimafia e antiterrorismo, diretta da Giovanni Melillo, hanno infatti disposto a marzo una serie di «perquisizioni» a carico di personale di ditte in appalto con via Arenula per svolgere attività di assistenza informatica. Fra i tre indagati c’è dunque “Stefano” che a gennaio si era reso protagonista dell’esperimento effettuato con il consenso del gip Tirone per dimostrare come fosse possibile “bucare” i dispositivi di Tribunali e Procure senza lasciare traccia.

Sigfrido Ranucci, esplode un altro caso: il tam tam impazzito sulla lettera partita dalla Rai Altra lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci. La Rai avrebbe inviato al conduttore di Report una richiesta di carattere ...