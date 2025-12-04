Report, nel mirino "l'Elon Musk siciliano": l'ultimo dossier

Il nome di Salvatore Palella è sconosciuto ai più, ma non a Pasquale Striano e a Sigfrido Ranucci: sia il finanziere coordinatore del gruppo Sos (segnalazioni operazioni sospette), che il conduttore di Report si sono occupati di lui nelle loro inchieste. Gli agenti di polizia giudiziaria che indagano, per conto del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone sul verminaio degli accessi abusivi, in una nota del 30 novembre 2023 fanno una “analisi del diario di Striano” attingendo alla griglia delle sue attività svolte all’interno della Dnaa allora guidata da Federico Cafiero De Raho, oggi deputato M5S.

Palella è un imprenditore di origini siciliane che vive tra New York e Cesena. Nel 2018 con soli 10mila euro ha costituito la Helbiz Italia, società che si occupa di micromobilità: monopattini e bici elettriche in sharing. È il boom degli ultimi anni contro i veicoli inquinanti e Palella lo cavalca: risulta director della Helbiz Singapore e nel giro di un anno riesce a far lievitare il capitale a 119mila euro, si destreggia nelle criptovalute e sui giornali viene ribattezzato l’Elon Musk siculo. In più risulta persona offesa nella vicenda dell’acquisto dell’Acireale Calcio e vittima di estorsione subìta dal clan catanese dei Santa Paola. Striano cerca informazioni e appunta tutto nel suo personale archivio sul pc che poi sarà sequestrato. Ventila una “presunta attività di riciclaggio” pur in assenza di notizie di reato a carico dell’imprenditore, solo una vecchia denuncia per ricettazione. In un paragrafo che chiama “Le operazioni sospette bancarie” arricchito da elementi acquisiti da fonti aperte confeziona un appunto da trasmettere a tre procure: alla Dda di Milano (Helbiz Italia è costituita lì) a quella di Catania e alla Dda di Bologna. Comincia un’attività pre-investigativa che non nasce da un atto d’impulso vero, e che alla fine non incontra l’interesse della Dna.

Chi, invece, è molto interessato alle scoperte del coordinatore gruppo Sos sono alcuni amici giornalisti: dall’Unità, al Domani, a Report. Dalle carte dell’inchiesta emerge una conversazione del 3 gennaio 2020 tra Striano e Andrea Ponzano, registrato in rubrica come “giornalista dell’Unità”. Il colloquio verte su Palella e i suoi presunti “giri strani”. Il 6 gennaio al telefono Ponzano ribadisce all’ufficiale la richiesta di poter lavorare insieme sul caso Palella. Il finanziere è disponibile ma ammette: «Cammino su un campo minato ovunque mi trovi». Il 17 gennaio altro scambio di messaggi whatsApp. Striano conferma al “cronista” che gli manderà tutto. Lo scambio su Helbiz prosegue fitto anche a febbraio. Per gli inquirenti umbri che hanno analizzato il computer sequestrato a Striano c’è poi un’altra conversazione di interesse investigativo: è del 25 gennaio 2021 e riguarda Report. La trasmissione di Rai3 la sera stessa manderà in onda un servizio proprio su Palella, a dirlo è una collega catanese in forza al Nucleo Pef del capoluogo etneo. Il luogotenente oggi indagato chiede alla collega di accertarsi della messa in onda «in modo da poter avvertire il dottor Laudati». Effettivamente il 25 gennaio 2021 il programma condotto da Ranucci darà ampio spazio a Salvatore Palella, definendolo “il mago di Helbiz”. Il pezzo è documentato, si citano le criptovalute, l’acquisto dell’Acireale calcio, il mercato di Singapore e vengono evidenziati i rapporti tra il manager siciliano e il boss Fidanzati tramilte la Witamine srl, azienda di consulenza liquidata dopo un concordato preventivo omologato dal Tribunale di Milano il 15 marzo 2013. Una storia nella quale compare pure Lele Mora, l’ex agente dei vip, citato (ma non indagato) nelle carte sul dossieraggio per quel bonifico da 45mila euro partito da una banca di Lugano. Di sicuro Striano guarda con interesse tutta la puntata di Report e il giorno dopo chiama la collega di Catania per chiederle di tenerlo informato su «tutti i gossip su Palella». Vuole provare «ad aprire la pratica anche se la Dna ha chiuso con Milano».

Un anno dopo, il 17 gennaio 2022, Report torna sul re delle bici elettriche e cita proprio il bonifico emesso da Mora a favore della Witamine: una informazione riportata nell’appunto predisposto da Striano e tratta dalla segnalazione di operazioni sospette non di interesse della Dnaa. Il 23 agosto 2021 anche il Domani esce con un’inchiesta sul fondatore di Helbiz (“Il grande bluff del monopattino”) cui segue il giorno dopo “Tutti gli uomini dietro la corsa di Palella verso Wall Street”. E dopo la seconda puntata di Report, altri due articoli sul quotidiano Domani a firma Andrea Milan. Che coincidenza. In nessuno dei predetti articoli il contenuto contiene informazioni tratte dalle banche dati riservate in uso al finanziere sotto indagine, fatta eccezione per quanto riferito in merito alla segnalazione di operazioni sospette (Sos) le cui informazioni sono riportate tali e quali nella puntata di Report.