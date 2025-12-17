Open Arms, Giulia Bongiorno: "Processo fuori dal mondo, non doveva neanche iniziare"

Oltre la soddisfazione. L'assoluzione definitiva di Matteo Salvini lascia spazio a un'amara riflessione. "Con il termine soddisfazione - esordisce Giulia Bongiorno - si esprime meno di quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto arringa: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura". L'avvocata, nonché difensore del leader della Lega ricorda che "quello che qui ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini. Ho sempre detto che era un caso particolare. Tutto questo è soltanto la conferma del fatto che è partito un processo che è veramente non doveva nascere e ciò ha confermato anche come avete visto dalle conclusioni della procura generale".

L'ex ministro dell'Interno era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, ma i giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado.