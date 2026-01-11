Referendum giustizia, Anm e Cgil: la menzogna come metodo

La campagna referendaria del Comitato del No si è aperta con le bugie e continua con le fandonie. L’uso sistematico della menzogna da parte dell’Associazione nazionale magistrati e del più importante sindacato è un fatto grave, è una strategia di sfascio che non fa parte della storia della Cgil (come racconta Lodovico Festa sul nostro giornale) e conferma la deviazione politica dell’Anm. Libero per primo ha denunciato questa pericolosa intossicazione del dibattito, ma la cagnara della “disinformatia” della sinistra sulla riforma della giustizia prosegue, nell’indifferenza del giornalismo che si guarda l’ombelico.

Le bugie hanno le gambe corte, così al metodo del falso s’è aggiunto il piano del caos che consiste nel mischiare al referendum temi che nulla hanno a che fare con la separazione delle carriere del magistrati. Per che cosa andranno a votare gli italiani? Se lo chiedete agli esponenti del Comitato del No, risponderanno che il governo vuole mettere sotto controllo i magistrati (falso) e che è vicino «il ritorno della casta dei politici intoccabili» (Giuseppe Conte ieri dixit, altro falso), poi passano ad altri argomenti, fanno la mossa del cavallo per entrare nella fiera dell’illusionismo. Il referendum non deciderà le sorti del governo (continuerà in ogni caso a lavorare fino alla fine della legislatura e poi gli italiani voteranno), ma un Sì alla riforma sarà uno spartiacque per la storia della sinistra, dell’Anm e della Cgil, perché sta nascendo un’alternativa al loro piccolo establishment che gode di una rendita di posizione.

Il problema di quest’alleanza dell’ancien regime è visibile: nel loro campo oggi c’è un mondo alternativo al massimalismo, è «La sinistra che vota Sì», si riunirà domani a Firenze ed è un’opzione seria e credibile per i tanti iscritti dell’Anm e della Cgil che non condividono l’estremismo e la menzogna come metodo di lotta politica.