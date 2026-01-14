Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Referendum giustizia, cortocircuito toghe: il Tar del Lazio respinge il ricorso del "No"

mercoledì 14 gennaio 2026
 Toghe

 Toghe (Lapresse)

2' di lettura

Nessuna sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio scorso con la quale è stata fissata per i giorni 22-23 marzo prossimo la data di celebrazione dei referendum sulla giustizia. L'ha deciso il Tar del Lazio relativamente alla Legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", con un decreto cautelare monocratico.

Il ricorso era stato proposto dal "Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia" e rappresenta un tentativo di bloccare in ogni modo possibile, dal punto di vista burocratico, la celebrazione del referendum. La convinzione dei promotori del No è chiara: più tempo passa da qui al voto, più il "No" avrebbe opportunità di risalire nel gradimento, a fronte di sondaggi che vedono attualmente i favorevoli al referendum in vantaggio. L'ultima rilevazione di Ipsos Doxa per il Corriere della Sera dà il "Sì" al 54% e il "No" al 46 per cento.

Il Presidente della sezione seconda bis del Tribunale amministrativo, "considerato che la pluralità, l'eterogeneità e la peculiare natura dei vari interessi coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale, nel pieno contraddittorio delle parti, delle questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza del gravame" ha ritenuto di respingere l'istanza di sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio di Ministri. Accolta, invece, l'istanza con cui i ricorrenti hanno chiesto "l'abbreviazione alla metà dei termini processuali riferibili alla celebrazione della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale della domanda cautelare", è stata fissata il 27 gennaio la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso.

"Nessuna paura - ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo proprio a una domanda sui ricorsi al Tar sul referendum -. Verranno presentati forse, ma non credo saranno accolti".

tag
tar lazio
riforma della giustizia
referendum giustizia
carlo nordio

Appello al Tar Lazio La data del referendum sulla magistratura? La scelgono i magistrati

Parabole Magistratura, perché è diventata intoccabile

Verso le urne Referendum giustizia, il clamoroso sondaggio: "Sì" o "No"? Ad oggi...

ti potrebbero interessare

La data del referendum sulla magistratura? La scelgono i magistrati

La data del referendum sulla magistratura? La scelgono i magistrati

Fausto Carioti
Magistratura, perché è diventata intoccabile

Magistratura, perché è diventata intoccabile

Lodovico Festa
Brescia, immigrato stupra bimba di 10 anni e lei resta incinta? Condanna a 5 anni: sentenza-choc

Brescia, immigrato stupra bimba di 10 anni e lei resta incinta? Condanna a 5 anni: sentenza-choc

Magistratura, la resa dei conti: "Sequestrate un milione all'Anm"

Magistratura, la resa dei conti: "Sequestrate un milione all'Anm"

Simone Di Meo