Referendum giustizia, il "Sì" fa il vuoto anche sui social

Il 57% degli italiani sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, che si terranno i prossimi 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal rapporto “Giustizia e referendum”, realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell'analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale. Altra conclusione: due italiani su tre non hanno fiducia nel sistema giustizia italiano. I temi più citati quando si parla dell'argomento “giustizia” sono: certezza della pena (28%), lentezza burocratica (26%), responsabilità civile dei magistrati (17%), casi di cronaca giudiziaria (13%), uso politico della giustizia (10%). Di segno diverso invece il sentiment sui magistrati che al 56% risulta positivo.

Dice Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor: «Ad oggi l'orientamento degli italiani sul referendum è prevalentemente favorevole al sì e su questo risultato contribuisce in maniera determinante il sentiment negativo verso il sistema giustizia in generale. Sono percepiti molto la mancanza di certezza della pena e la lentezza processi, inoltre il coinvolgimento emotivo su casi controversi di cronaca giudiziaria- da Garlasco alla cosiddetta famiglia nel bosco - generano una richiesta e un'aspettativa di cambiamento forte». Poi Brunetti analizza il timing delle due campagne: «I sostenitori del “Sì” sono partiti prima nello spiegare le proprie ragioni agli italiani e la maggioranza di centrodestra - sostenuta sul tema anche da alcuni partiti centristi - ha l'occasione di portare a casa quella che potrebbe diventare la riforma bandiera della legislatura».