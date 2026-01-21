Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum giustizia, un clamoroso sondaggio: 2 elettori M5s su 3 orientati verso il "Sì"

mercoledì 21 gennaio 2026
Referendum giustizia, un clamoroso sondaggio: 2 elettori M5s su 3 orientati verso il "Sì"

2' di lettura

Un sondaggio scuote il Movimento 5 Stelle: la maggioranza degli elettori grillini potrebbe votare Sì al referendum sulla riforma Nordio. E questo nonostante il loro partito sia schierato per il No. A dirlo un sondaggio di gennaio dell’Istituto Piepoli, secondo cui il 63 per cento dei sostenitori di Giuseppe Conte è a favore della riforma, con solo una leggera flessione rispetto alla rilevazione di dicembre in cui erano il 65 per cento. "Il dato - spiega Il Domani - è significativo". Il motivo? I Cinque Stelle, a differenza dei dem riformisti, sono a parole tutti schierati per il No. Tra questi gli ex magistrati Federico Cafiero de Rhao e Roberto Scarpinato

Gli elettori sembrano invece pensarla diversamente, forse - è la tesi del presidente dell’Istituto Piepoli, Livio Gigliuto - "quel mondo sempre orientato al voto antisistema considera la magistratura un pezzo proprio del sistema. Per questo la leadership del Movimento dovrebbe rafforzare la comunicazione, spiegando perché il No è il vero voto antisistema". Ma questo a detta del Domani - quotidiano schierato armi e bagagli contro riforma e centrodestra  e dunque al di sopra di ogni sospetto - non è l'unico elemento che farebbe propendere gli elettori di Conte per il sì. Il sorteggio previsto nella riforma è simile al vecchio mantra grillino dell’"uno vale uno". Senza dimenticare poi la condanna in primo grado al figlio di Beppe Grillo che potrebbe aver influito negativamente.

Referendum giustizia, Claudia Eccher: "Sondaggio interno, il 40% a favore della separazione delle carriere"

"Un'operazione verità contro la disinformazione sul no" al referendum costituzionale della giustizi...

"Mi sembra inverosimile", stenta a crederci il senatore del M5s e avvocato, Ettore Licheri. E ancora: "Mi sento di respingere questi numeri, il nostro elettorato è molto consapevole che questo è un passaggio esiziale per difendere la democrazia da un governo che contesta la separazione dei poteri, con la premier Meloni che sostiene che i poteri debbano marciare nella stessa direzione". 

tag
m5s
sondaggio piepoli
referendum giustizia
riforma della giustizia
giuseppe conte

Referendum giustizia Referendum giustizia, Zanon smonta punto per punto le bufale di Barbero

Polveriera Arzano, la sindaca Cinzia Aruta si dimette: "Impossibile lavorare così"

Alla festa del Fatto Referendum giustizia, cosa diceva Gratteri nel 2021: smascherato

ti potrebbero interessare

FdI, Sara Kelany inchioda le toghe rosse: "Come mettono a rischio la sicurezza dei cittadini"

FdI, Sara Kelany inchioda le toghe rosse: "Come mettono a rischio la sicurezza dei cittadini"

Anna Gallucci, la pm smaschera le toghe: "Mi dissero di archiviare la sinistra e puntare la Lega"

Anna Gallucci, la pm smaschera le toghe: "Mi dissero di archiviare la sinistra e puntare la Lega"

Referendum giustizia, cosa diceva Gratteri nel 2021: smascherato

Referendum giustizia, cosa diceva Gratteri nel 2021: smascherato

Redazione
Referendum giustizia, la bufala spacciata da Barbero: sinistra allo sbando

Referendum giustizia, la bufala spacciata da Barbero: sinistra allo sbando

Annalisa Terranova