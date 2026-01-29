Libero logo
Csm, arriva lo sportello "ad-hoc" per l'Inps: la super-casta dei magistrati

di
giovedì 29 gennaio 2026
2' di lettura

Consulenze personalizzate dell’Inps all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura: il via libera a questo "sportello" rivolto solo a magistrati ordinari è stato dato dal plenum del Csm, che ha approvato a maggioranza con 14 voti a favore, 14 contrari e un astenuto, la delibera del Comitato di presidenza. Decisivo è stato il voto del vicepresidente che vale doppio. L'iniziativa, si legge in una nota, servirà a fornire supporto gratuito a tutti i magistrati negli ambiti previdenziale, assicurativo e pensionistico, sia in presenza che tramite web meeting. 

Nella delibera di accordo si legge anche che dopo una prima fase riservata ai magistrati ordinari, “il Consiglio potrà valutare l’estensione del servizio anche alla magistratura onoraria”. Rivolgendosi a questo sportello, i magistrati potranno “richiedere i servizi forniti dall’istituto e gli specifici servizi riportati". Un privilegio per pochi, insomma. Inoltre, per consentire le consulenze Inps, il Csm “rende disponibile presso i propri locali postazioni di lavoro” apposite per fornire la necessaria assistenza tecnica. Le spese relative alla disponibilità dei locali con il “consumo di energia elettrica e gas, delle spese telefoniche e di collegamento ad Internet connesse all’espletamento dei servizi  e all’impiego di personale interno al Csm sono a carico di quest’ultimo”.

Lo sportello opererà  per tre giorni al mese, nella giornata del giovedi delle prime tre settimane di ciascun mese, ad eccezione del mese di agosto; nella fascia oraria dalle 9:00 alle 15.00, comprensiva della pausa pranzo. A gestire le prenotazioni sarà lo stesso Csm “tramite un referente dallo stesso individuato, inviando preventivamente alla casella di posta elettronica consulenzacsm.dcmroma@inps.it – entro il lunedì della settimana precedente – l’elenco degli appuntamenti fissati secondo un apposito format che verrà fornito dall’Inps”. Per ora, in ogni caso, si tratta solo di un esperimento della durata di un anno. Poi, se entrambe le parti saranno soddisfatte, allora si potrà "concordare il proseguimento dell’attività nelle forme già avviate o in altre da stabilire congiuntamente”. E l'accordo passerebbe a una durata di tre anni. 

I magistrati potranno usufruire di queste consulenze personalizzate per le ricongiunzioni, le variazioni della posizione assicurativa; la  contribuzione volontaria; i riscatti, le rendite vitalizie e le pensioni. Il servizio, però, non sarà esteso al personale del Csm, né agli amministrativi né ai cancellieri che lavorano nei vari tribunali. Sarà riservato solo ed esclusivamente ai magistrati. 

tag
inps
csm
magistratura

