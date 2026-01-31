Roberto Saviano sul referendum giustizia: "Per la gioia dei mafiosi"

Poi quando hai il potere hai le donne». Ieri sera, su di giri dopo che alla “Maratona Mentana” avevano detto che il “no” ormai era spacciato – non c'è stato l'effetto Marisa Laurito, oppure sì – Montana ha attaccato briga con un cliente: «Ordine? Tu dai a me un ordine? Amigo, l'unica cosa a questo mondo che conta davvero sono le palle. Tu ce l'hai le palle? Eh?». Al Capone ha preso la residenza tra Angri e Castellamare di Stabia, terra dei genitori, e si è messo in politica. I cartelloni col suo slogan elettorale adornano mezza Italia: «Puoi ottenere molto con un sorriso, ma puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola». Bang bang, come l'Ice (“la milizia” del ciuffone), come ora potrebbe accadere in ogni istante nelle nostre città, o almeno avevamo capito così dal messaggio su Facebook del magistrato Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm e sostituto procuratore a Rieti.

Martedì 24 marzo, anno del Signore 2026 PRF, Post Riforma della Giustizia. Al referendum – si è votato ieri e l'altro ieri – ha vinto il “sì”. Come predetto su Repubblica il 30 gennaio da Roberto Saviano, il profeta di Spaccanapoli e non solo, «le organizzazioni mafiose prosperano». Hanno iniziato subito. Don Vito Corleone ha già rilevato una catena di ristoranti – ha fatto un'offerta che non si poteva rifiutare –, l'ha chiamata “Alla Riforma”, pasta alla separazione delle carriere e sarde a beccafico, ma non c'entra il governatore campano. Tony Montana spadroneggia nei night club: «In questo Paese devi prima fare i soldi, poi quando hai i soldi hai il potere.

Le date del referendum le ha fissato il presidente della repubblica, accettando la proposta del governo, e le ha conferm...

A corredo della foto dell'uccisione di Alex Pretti, avvenuta a Minneapolis, aveva scritto: «Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella “democrazia” al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio». Sennonché il Maruotti, che poi ha cancellato il messaggio, ha chiarito che era stato male interpretato e noi ci eravamo fidati. Ma è dall'alba che le squadracce nere menano il manganello e somministrano olio di ricino: d'altronde lo storico Alessandro Barbero, in un video-social, ci aveva avvertito che ci sarebbe stata una riedizione del Ventennio. Corsi e ricorsi storici. La diffusione del video era stata ingiustamente limitata dopo che gli scopritori di bufale avevano costretto i controllori di Facebook a sentenziare: «Informazione falsa. Esaminata dai fact checker di terze parti. Attraverso il video si potrebbe pensare che una vittoria del “sì” comporterebbe un aumento del potere del governo sulla magistratura, fino a evocare scenari autoritari e un ritorno al modello fascista. Contiene informazioni che risultano fuorvianti».

“Son finiti i giorni lieti/ degli studi e degli amori/ o compagni, in alto i cuori/ e il passato salutiam... Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza!/ Della vita nell'asprezza, il tuo canto squilla e va”! Il procuratore Nicola Gratteri aveva tuonato: «Il sorteggio sarà truccato». Quale sorteggio? Quello dei due Consigli superiori della magistratura. Tempi bui, come quando venivano truccati i sorteggi delle partite, con le palline calde e quelle fredde. Solo che quelle insinuazioni non sono mai state dimostrate – c'è chi dice che fossero più credibili i vaticini del mitologico mago Mário Pacheco do Nascimento, il braccio sinistro di Wanna Marchi – mentre ora i giudici del Csm sono pilotati dalla sala Var (non Tar) di Palazzo Chigi.

E avete visto a non fidarvi del Landini, non il trattore ma il segretario della Cgil? «Sono in gioco la democrazia e la Costituzione», era stato chiaro. Nottempo, dopo la vittoria del “sì”, l'articolo 1 della carta è stato modificato: «L'Italia è una dittatura fondata sul lavoro a 5 euro all'ora, contratto sottoscritto dalla Cgil per i vigilantes». La legge, adesso, non è più uguale per tutti. Giuseppe Conte, il Churchill di VolturaraAppula, era stato perentorio rivolgendosi a Giorgia Meloni: «Volete il potere sottomesso al potere!». I giudici alle dipendenze del governo.

Anche quelli di “Ballando con le Stelle”, che infatti ora indossano il fez e apprezzano solo il passo dell'oca. «Sarà il ritorno alla casta dei politici, gli intoccabili», aveva aggiunto il presidente dei 5Stelle. Gli intoccabili, Gli intoccabili, di nuovo Al Capone. Che si è messo in politica e rimesso in una vecchia attività: «Quando vendo alcol lo chiamano contrabbando, quando i miei clienti lo servono a Lakeshore Drive la chiamano ospitalità». Ora, col trionfo “delle destre”, si può contrabbandare alla luce del sole. Cin cin, amici malavitosi!