giovedì 12 febbraio 2026
Referendum giustizia, la fake-news su Nordio dalla Panella: un gioco sporco

Un’altra balla diffusa via social dai sostenitori del No alla riforma della Giustizia approvata dal governo di Centrodestra. Ieri sui social network è cominciata a circolare una falsa dichiarazione che il ministro della Giustizia avrebbe pronunciato a La7 durante il programma condotto da Tiziana Panella: il Guardasigilli avrebbe affermato che i giudici dopo il referendum passerebbero «sotto il controllo del governo». La fotografia con la dichiarazione fittizia, rilanciata dagli avversari della separazione della carriere, ha fatto dunque il giro del web.

Immediata la smentita del ministero della Giustizia: «Si specifica che si tratta di una fake-news, oltre a essere un esempio di virulenza su Facebook» si legge in una nota diramata nel pomeriggio da via Arenula. «Il Guardasigilli Carlo Nordio non ha ovviamente mai pronunciato quella frase, come peraltro si evince dallo sbobinato della trasmissione e dalla smentita della stessa giornalista».

