Sigfrido Ranucci, clamoroso: con chi è stato beccato in Procura a Milano

Sigfrido Ranucci è stato avvistato venerdì scorso negli uffici della Procura di Milano, nello studio del pm Eugenio Fusco, che insieme alla collega Paola Biondolillo coordina l’indagine su Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report finito nel mirino della magistratura. La notizia viene rilanciata da Il Giornale.

L’incontro tra Ranucci e il pm, si legge, è avvenuto al quarto piano del Palazzo di giustizia, nella stanza di Fusco, responsabile del dipartimento reati informatici. Secondo fonti della Procura si sarebbe trattato di un colloquio informale tra persone che si conoscono da tempo e durante il quale non si sarebbe parlato dell’indagine. Ranucci, direttore di Report e de facto datore di lavoro di Bellavia, fin dall’inizio ha difeso pubblicamente il proprio consulente.

La visita cade a due giorni dalla decisione del pm di iscrivere Bellavia per trattamento illecito di dati. Per i magistrati esisterebbe una banca dati parallela costruita negli anni con materiale acquisito nell’ambito degli incarichi ricevuti dalle procure. Ranucci aveva commentato l’accusa sostenendo che smentisse l’ipotesi di una "fabbrica di dossier".