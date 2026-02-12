Libero logo
Report, Gasparri spiana Ranucci: "Compatisco quello stordito, ma non avrà tregua"

giovedì 12 febbraio 2026
Report, Gasparri spiana Ranucci: "Compatisco quello stordito, ma non avrà tregua"

2' di lettura

Un’indagine della Procura di Milano su Gian Gaetano Bellavia, iscritto nel registro per una presunta violazione del trattamento dei dati legata al suo archivio professionale. Un atto definito "a garanzia", necessario per approfondire la vicenda. Un altro terremoto su Report: Bellavia, infatti, è il consulente della trasmissione da tempo nel mirino.

E sul caso interviene con toni durissimi il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che punta il dito contro Sigfrido Ranucci, Report e lo stesso Bellavia. "Apprendo con soddisfazione che Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di molteplici ministeri, di magistrati e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano come indagato per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy - premette il forzista -. Ho denunciato, nei giorni scorsi, Bellavia, ma insieme a lui tutta la baracca di Report, per una possibile operazione illegale che potrebbero aver condotto, a mio avviso, con un vero e proprio dossieraggio. Ranucci continua a fare affermazioni infondate e ad attaccarmi su cose inesistenti, ma farebbe bene a pensare alle sue responsabilità e alla vicenda Bellavia. Sono onorato - sottolinea - di essermi rivolto alla magistratura e continuerò a seguire la vicenda, sperando che la Procura di Milano questa volta vada fino in fondo".

Sigfrido Ranucci scende in campo? Lui non smentisce: le indiscrezioni

Il suo Report è una macchina politica a tutto tondo, con un'unica direzione e con i motori che funzionano a p...

Al centro dell’inchiesta c’è la gestione di un vasto archivio contenente bilanci, consulenze e relazioni redatte per diverse procure. Una ex dipendente è indagata per accesso abusivo e appropriazione indebita: avrebbe sottratto oltre un milione di file. Dossieraggio, insomma, accusa sempre respinta da Bellavia.

"Compatisco lo stordito Ranucci - attacca Gasparri - che chiede le scuse perché ritiene poco grave il reato di violazione della privacy, che è invece gravissimo ed è proprio la premessa del dossieraggio che si basa proprio sulla violazione delle privacy altrui. Ranucci è anche un omofobo. Ranucci deve vergognarsi e scusarsi con tutti gli italiani. Ranucci è abituato a mischiare le carte e a dire fanfaluche. La verità è che il ‘suo’ Bellavia è indagato e che i metodi di Report sono sotto indagine. Fiero di aver denunciato questa gente stiano tranquilli che non daremo tregua a costoro. E la Rai che fa? Lascia mano libera a simili soggetti?", conclude Gasparri, picchiando durissimo.

Sigfrido Ranucci, il delirio contro Giletti: "Ecco perché mi attacca"

Prosegue sulle pagine di Repubblica il regolamento di conti tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti, con l'intervista...
