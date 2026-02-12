Report, Gasparri spiana Ranucci: "Compatisco quello stordito, ma non avrà tregua"

E sul caso interviene con toni durissimi il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri , che punta il dito contro Sigfrido Ranucci, Report e lo stesso Bellavia. " Apprendo con soddisfazione che Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di molteplici ministeri, di magistrati e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano come indagato per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy - premette il forzista -. Ho denunciato, nei giorni scorsi, Bellavia, ma insieme a lui tutta la baracca di Report, per una possibile operazione illegale che potrebbero aver condotto , a mio avviso, con un vero e proprio dossieraggio. Ranucci continua a fare affermazioni infondate e ad attaccarmi su cose inesistenti, ma farebbe bene a pensare alle sue responsabilità e alla vicenda Bellavia. Sono onorato - sottolinea - di essermi rivolto alla magistratura e continuerò a seguire la vicenda, sperando che la Procura di Milano questa volta vada fino in fondo".

Al centro dell’inchiesta c’è la gestione di un vasto archivio contenente bilanci, consulenze e relazioni redatte per diverse procure. Una ex dipendente è indagata per accesso abusivo e appropriazione indebita: avrebbe sottratto oltre un milione di file. Dossieraggio, insomma, accusa sempre respinta da Bellavia.

"Compatisco lo stordito Ranucci - attacca Gasparri - che chiede le scuse perché ritiene poco grave il reato di violazione della privacy, che è invece gravissimo ed è proprio la premessa del dossieraggio che si basa proprio sulla violazione delle privacy altrui. Ranucci è anche un omofobo. Ranucci deve vergognarsi e scusarsi con tutti gli italiani. Ranucci è abituato a mischiare le carte e a dire fanfaluche. La verità è che il ‘suo’ Bellavia è indagato e che i metodi di Report sono sotto indagine. Fiero di aver denunciato questa gente stiano tranquilli che non daremo tregua a costoro. E la Rai che fa? Lascia mano libera a simili soggetti?", conclude Gasparri, picchiando durissimo.