Referendum giustizia, lo sfondone di Parisi su Nobel e toghe: travolto dagli sfottò

sabato 21 febbraio 2026
"Voi vorreste che i premi Nobel fossero scelti estraendoli a sorte tra tutti gli scienziati? Io no. Per questo voterò no al referendum": a dirlo il premio Nobel Giorgio Parisi sulla pagina instagram "giustodireno" del Comitato del No dell'Anm (Associazione nazionale magistrati). Parole che hanno creato sconcerto non solo nei membri del comitato del Sì al referendum, che sui social hanno ripreso e commentato con stupore questa affermazione, ma anche negli altri utenti che hanno visto il filmato di Parisi.

"È veramente svilente sentire argomentazioni così ridicole su un tema così importante da una personalità così autorevole. Purtroppo così facendo viene minata la credibilità della persona stessa. Basta dare un'occhiata ai commenti dei follower della pagina instagram (prima che li cancellino) su cui è stato pubblicato l'intervento di Parisi. Ne abbiamo selezionati alcuni e non abbiamo altro da aggiungere. Ma invitiamo tutti, ancora una volta, a stare nel merito dei temi della riforma, senza fare disinformazione o instillare paura. Questa è una battaglia di civiltà, oltre le appartenenze politiche per il futuro del Paese", si legge in un post del comitato del Sì.

Tra gli utenti, invece, qualcuno ha commentato: "Voi vorreste che i premi Nobel fossero scelti dalle correnti politiche dell'Associazione Nazionale Scienziati?". Qualcun altro invece: "Scusi Prof. ma i capi corrente non sono l'accademia di Svezia!". E ancora: "Ma che ca*** di paragone è? Adesso gli scatti di carriera sono scelti dalle correnti, mica sappiamo che sale quello bravo... Anzi, sale quello schierato, amico". 

