Magistratura, toghe spudorate: cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto

Magistrati che parlano di indipendenza… dal palco di eventi politici. Succede in giro per l’Italia nella campagna referendaria contro la separazione delle carriere e il paradosso non passa inosservato. A raccontarlo è Il Giornale, che descrive un fenomeno curioso: pubblici ministeri e giudici impegnati nei convegni per il No insieme ai partiti che difendono la loro battaglia. La scena si è vista anche a San Benedetto del Tronto. Qui i procuratori capo di Ascoli Piceno e Teramo, Umberto Monti ed Ettore Picardi, hanno partecipato a un convegno sulla riforma della giustizia insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi e Giorgio Fede.

Sul manifesto campeggiava lo slogan: “Tutto quello che non ti hanno detto sulla separazione delle carriere”. Il tema dell’incontro? Il rischio che la politica voglia mettere le mani sulla magistratura. Ma la domanda che molti cittadini si fanno è semplice: che messaggio arriva quando magistrati e politici siedono allo stesso tavolo per fare campagna contro una riforma? Il dubbio cresce se si guarda ad altri episodi.