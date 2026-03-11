Csm, promossi a pieni voti assenti ingiustificati e toghe in ferie senza dirlo

Assentarsi senza autorizzazione dal posto di lavoro, anche ripetutamente, causando problemi ai colleghi e alla comunità che si è pagati per servire. In qualunque organizzazione sarebbe causa di licenziamento, o quantomeno di sanzione e penalizzazione della carriera. Nella magistratura italiana, no. Lì i giudizi disciplinari e le valutazioni di professionalità sono emessi da quel Csm che la riforma vuole cambiare, e l’Anm di Cesare Parodi difende invece con i denti. La norma salvifica risale al 2006 e prevede la «condotta disciplinare irrilevante»: c’è illecito solo quando il Csm giudica il fatto di un qualche rilievo. E siccome il Consiglio ha un enorme potere discrezionale, si è creato il perfetto refugium peccatorum. Le assenze sono perdonate, la carriera prosegue senza intoppi, lo stipendio continua a crescere. Proprio come accade ai magistrati che si comportano secondo le regole. Il merito può attendere. È tutto scritto nelle pagelle che il Csm compila ogni quattro anni: quelle in cui certifica che oltre il 99% dei magistrati italiani merita la promozione. In questa vastissima platea c’è anche il giudice fiorentino al quale era stato contestato di «avere violato l’obbligo di essere prontamente reperibile per essersi allontanato da Firenze, il 3 gennaio 2013, senza chiedere l’autorizzazione al congedo ordinario e senza preavvertire il capo dell’ufficio, ed essersi recato in una località sciistica». Tra l’inizio di dicembre e la fine di gennaio quel magistrato non aveva fissato udienze, «in violazione delle tabelle del tribunale».

Nel 2021 è stato assolto dalla sezione disciplinare del Csm, che ha giudicato la vicenda - appunto - «di scarsa rilevanza». E l’anno seguente il plenum del Consiglio gli ha comunicato «il positivo superamento della valutazione di professionalità». Lo ha fatto spiegando che quelle condotte non potevano essere «oggetto di valutazione», anche «a prescindere dall’assoluzione», perché compiute prima del quadriennio 2015-2019, oggetto del giudizio. È un argomento ricorrente nelle delibere del Csm: se il comportamento rilevante sotto l’aspetto disciplinare è stato commesso fuori dal periodo in esame, come in questo caso, non è preso in considerazione. Quando invece, come è successo per altri magistrati, la «carenza» riguarda proprio il quadriennio sotto la lente ed è stata punita con una sanzione disciplinare, la formula di rito usata dal Csm è un’altra: «Nessun automatismo intercorre tra sentenza disciplinare ed esito del procedimento di valutazione della professionalità». In un modo o nell’altro, la strada per la promozione si trova.

