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Giuliano Pisapia vota "Sì"? Ricoperto d'insulti: "Vecchio", "Malato", "Traditore"

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sabato 14 marzo 2026
Giuliano Pisapia vota "Sì"? Ricoperto d'insulti: "Vecchio", "Malato", "Traditore"

2' di lettura

Il fronte del "No" si trova alle prese con un caso spinoso. Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano del Pd, ha detto chiaramente che voterà "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. E non è l'unico. Larga parte dell'apparato riformista dei dem si è espresso allo stesso modo. Basti pensare, per esempio, a Pina Picierno che ora è stata di fatto ostracizzata dalla segretaria del Nazareno Elly Schlein. Ebbene, questa è la fine che rischia di fare lo stesso Pisapia che, all'indomani dell'articolo uscito sul Giornale, si è trovato al centro di una campagna di delegittimazione della sinistra. Quella che ai nostri giorni potremmo definire una vera e propria "shitstorm". "Traditore", "Non è mai stato di sinistra", "Soffre di qualche malattia di anzianità", "Vi assumete una responsabilità storica imperdonabile". E tutto solo per un whatsapp in cui annunciava solamente di voler votare "Sì". 

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Eppure Pisapia traditore non è. Anzi, l'ex sindaco di Milano è coerente con la sua storia politica e parlamentare. Da diverso tempo, spiega chi lo conosce bene, Pisapia aveva maturato una scelta convinta a favore del "Sì". Una scelta da giurista garantista che viene da lontano. Almeno dal 2001, quando era deputato di Rifondazione comunista, aveva presentato insieme a Giovanni Russo Spena un disegno di legge sulla separazione delle carriere tra giudici e pm. Perciò la senilità non c'entra nulla. "Conoscendo i testi e i pensieri di Giuliano non ho mai avuto dubbi sul suo voto. Spero che la sua dichiarazione del voto per il Sì possa sgombrare dal campo la lotta tribale e far sì che si possa in questi giorni dialogare nel merito di una riforma che mi convince", ha spiegato il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati. Dello stesso avviso anche Pina Picierno: "Non avevo dubbi che un uomo coerente, garantista, di sinistra e con una solida cultura del diritto avesse questa posizione".

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referendum giustizia
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