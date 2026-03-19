Simona Sparaco contro Woodcock: "Perché ha rovinato la vita a mio padre. E quando lo ho visto in tv..."

"Lunedì si vota per il referendum sulla giustizia e lunedì mio padre avrebbe compiuto 83 anni. Ho pensato fosse un segnale. Anche per questo giovedì scorso non ho cambiato il canale della tv, per la prima volta dal 2 luglio 2002, da quando tutto era cominciato". A parlare è Simona Sparaco, moglie di Massimo Gramellini, scrittrice garbata e gentile, che ha raccontato l'orribile vicenda giudiziaria che ha travolto suo padre, la sua famiglia e centinaia di altre famiglie che dipendevano dalla sua impresa edile. Ma chi c'era in tv? "Henry John Woodcock", ha confessato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "In una mattina qualunque, la polizia è entrata in casa nostra con un mandato di perquisizione e di arresto per mio padre. Secondo Woodcock aveva corrotto il direttore generale dell'Inail", ha proseguito la scrittrice.

"Il magistrato di Potenza sosteneva che mio padre gli avesse regalato una casa per ottenere gli appalti per i lavori all’ospedale di Orbetello. La casa avrebbe dovuto essere a Monteverde in una strada che, semplicemente, non esisteva. Hanno portato via mio padre con la camionetta dei criminali. Mio padre è stato assolto con formula piena ma ci sono voluti quasi otto anni, in primo grado". Ma perché ci sono voluti otto anni? "Già, perché? Perché quando mio padre poteva essere scarcerato il gip è partito per le vacanze?", ha sottolineato.