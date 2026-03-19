Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Simona Sparaco contro Woodcock: "Perché ha rovinato la vita a mio padre. E quando lo ho visto in tv..."

di
Libero logo
giovedì 19 marzo 2026
Simona Sparaco contro Woodcock: "Perché ha rovinato la vita a mio padre. E quando lo ho visto in tv..."

2' di lettura

"Lunedì si vota per il referendum sulla giustizia e lunedì mio padre avrebbe compiuto 83 anni. Ho pensato fosse un segnale. Anche per questo giovedì scorso non ho cambiato il canale della tv, per la prima volta dal 2 luglio 2002, da quando tutto era cominciato". A parlare è Simona Sparaco, moglie di Massimo Gramellini, scrittrice garbata e gentile, che ha raccontato l'orribile vicenda giudiziaria che ha travolto suo padre, la sua famiglia e centinaia di altre famiglie che dipendevano dalla sua impresa edile. Ma chi c'era in tv? "Henry John Woodcock", ha confessato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "In una mattina qualunque, la polizia è entrata in casa nostra con un mandato di perquisizione e di arresto per mio padre. Secondo Woodcock aveva corrotto il direttore generale dell'Inail", ha proseguito la scrittrice.

"Il magistrato di Potenza sosteneva che mio padre gli avesse regalato una casa per ottenere gli appalti per i lavori all’ospedale di Orbetello. La casa avrebbe dovuto essere a Monteverde in una strada che, semplicemente, non esisteva. Hanno portato via mio padre con la camionetta dei criminali. Mio padre è stato assolto con formula piena ma ci sono voluti quasi otto anni, in primo grado". Ma perché ci sono voluti otto anni? "Già, perché? Perché quando mio padre poteva essere scarcerato il gip è partito per le vacanze?", ha sottolineato. 

DiMartedì, Alessandro Sallusti inchioda le toghe rosse: "Come funziona il gioco delle nomine"

Si avvicinano i giorni del voto per il referendum sulla riforma della giustizia ed il dibattito televisivo è pi&u...

Secondo Simona Sparaco, Woodcock si è accanito su suo padre Luigi "per un desiderio di visibilità. Di certo ha distrutto centinaia di famiglie, oltre la nostra. È riuscito a ottenere l’interdizione dagli appalti dell’impresa di mio padre. E mio padre si è venduto la casa per non far mancare gli stipendi ai suoi dipendenti. Woodcock ha distrutto vite e non ha chiesto scusa a nessuno. Per questo io voto sì. E farei qualsiasi cosa per convincere le persone che mi stanno intorno. Nel mio ambiente è scomodo votare sì. Ma è un problema ideologico. È evidente che questo sistema giudiziario è malato, disfunzionale, giurassico".

Silvia Albano, clamoroso: perché suo marito Merluzzi vota sì al Referendum

Clamoroso imbarazzo in casa per Silvia Albano. La toga, leader di Magistratura democratica, è in prima fila per i...
tag
referendum giustizia
henry john woodcock

La lezione dello showman Fiorello prende posizione sul referendum giustizia: la bomba dello showman

Segretaria dem Referendum giustizia, Elly Schlein: "Votate Sì!". Solo un lapsus?

L'ora della battaglia TgL7a, Meloni-Schlein: incrocio pericoloso in studio da Mentana

ti potrebbero interessare

Referendum giustizia, brogli al voto: esplode il caso dei duplicati

Referendum giustizia, brogli al voto: esplode il caso dei duplicati

Redazione
Referendum, la frase di Gratteri a Sallusti: "Mascalzone, poi facciamo i conti"

Referendum, la frase di Gratteri a Sallusti: "Mascalzone, poi facciamo i conti"

Redazione
Sechi intervista Nordio e Zanon: "Perché bisogna votare sì al Referendum sulla giustizia"

Sechi intervista Nordio e Zanon: "Perché bisogna votare sì al Referendum sulla giustizia"

Silvia Albano, clamoroso: perché suo marito Merluzzi vota sì al Referendum

Silvia Albano, clamoroso: perché suo marito Merluzzi vota sì al Referendum