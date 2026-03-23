Referendum giustizia, le toghe rosse in delirio a Napoli: "Chi non salta Meloni è"

Non solo "Bella Ciao" e bottiglie di champagne per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Le toghe, che si sono riunite nella saletta dell'Anm al tribunale di Napoli per seguire insieme lo spoglio del voto, si sarebbero messe pure a saltare intonando cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una cinquantina di magistrati ha brindato al grido di "Chi non salta Meloni è". E non solo. Al centro dei cori anche una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in prima linea per il Sì, Annalisa Imparato: "Chi non salta Imparato è".

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che durante i festeggiamenti sarebbe rimasto chiuso nel suo ufficio, ha commentato: "La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. È stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo. La giustizia ha bisogno di riforme serie, capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo efficienza senza sacrificare le garanzie. Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti".