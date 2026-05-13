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Andrea Sempio, le ultime surreali intercettazioni in auto: "Un po' di cacca", "Preoccupatino"

mercoledì 13 maggio 2026
Andrea Sempio, le ultime surreali intercettazioni in auto: "Un po' di cacca", "Preoccupatino"

2' di lettura

"Ti dico... io... come va... un po’ di cacca". Emerge una nuova intercettazione che cattura un altro soliloquio di Andrea Sempio mentre è nell'abitacolo della sua automobile. È il 28 febbraio 2025; il giorno prima Sempio ha ricevuto la notifica sulla nuova indagine dell'omicidio di Garlasco in cui è indagato. "Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino", dice il ragazzo. "Non si comprende se stia parlando sa solo o stia mandando un messaggio vocale", specificano gli investigatori in una nota.

Intanto, nella giornata di ieri, 12 maggio, sono circolati i primi file audio di alcune delle tante conversazioni che il 38enne ha avuto tra sé e sé. Quello in cui fa riferimento alle "tre chiamate", quello del video "dentro la penna", quello in cui si riferisce al "sangue" e, ancora, quello in cui sembra indicare l'orario in cui arrivò a casa Poggi, "alle nove e mezza". Sono stati tutti rivelati, fino ad arrivare all'ultimo, dove il 38enne dice di stare "di cacca" e di essere "preoccupatino". In questo caso, mentre Sempio sta palando nella sua auto, l'inchiesta è appena iniziata. Le indagini proseguiranno per oltre un anno e porteranno, secondo gli inquirenti, a "smontare" la difesa dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Un elemento chiave, che "svuota" la mattinata di Sempio del 13 agosto 2007, il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi.

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Si tratta dello scontrino che, l'allora 19enne, avrebbe ritirato dal parcometro di piazza Sant'Antonio a Vigevano, con orario di fine della sosta alle 11.18 quando - sostenne - si presentò a una libreria, poi però trovata chiusa. Sempio presentò il tagliando ai carabinieri un anno dopo. Tuttavia, le indagini sostengono che Sempio non abbia mai agganciato la cella telefonica del comune pavese.

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