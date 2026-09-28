David Rossi di Mps, "è stato omicidio. Chi l'ha aggredito": Siena trema di nuovo

Suicidio? No, semmai David Rossi è stato "suicidato". Anzi, ucciso. La morte dell'ex capo della comunicazione di Mps "non fu un suicidio, ma un omicidio. Abbiamo individuato in parte le motivazioni. Si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, tenuta appesa, e non di un killer che l'ha defenestrato direttamente". A spiegarlo è Gianluca Vinci, presidente della Commissione d'inchiesta sulla morte di Rossi, intervistato da Storie Italiane su Rai1, che ha seguito in diretta dal Foro Italico di Roma la ricostruzione della caduta e della morte avvenute la sera del 6 marzo 2013.

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Rossi sarebbe stato aggredito da più persone nel suo ufficio, e prima di precipitare dalla finestra sarebbe stato cosciente, quindi avrebbe molto probabilmente cercato di difendersi. Sono queste le prime valutazioni tecniche dopo le simulazioni eseguita a Roma, con l'ausilio dei Ris, per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta. Vinci ha illustrato le ipotesi emerse durante le attività di ricostruzione: "Oggi siamo qui per capire quante possano essere le persone coinvolte e, per farlo, dobbiamo mettere in pratica quelle stesse manovre che possono aver portato a un'uscita dalla finestra faccia al muro e braccia in alto. Rossi esce con una posizione molto particolare e possono essere diverse le manovre che possono averlo portato in quella posizione in stato più o meno vigile".

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