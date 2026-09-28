Ranucci, chi è la giudice che deve decidere sul reintegro: esplode il caso

Si chiama Donatella Casari la giudice del tribunale del lavoro di Roma che nei prossimi giorni deciderà sul ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione della conduzione di Report, decisa dalla Rai a fine agosto. Diversi interrogativi sulla magistrata sono stati sollevati da Il Giornale e La Verità e rilanciati dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai: "Inquietante ma, purtroppo, non sorprendente - ha dichiarato -. Come è noto, e come è suo diritto, Ranucci ha fatto ricorso alla magistratura per continuare a dominare lo spazio di Report, nonostante cronache quotidiane che mettono in palese difficoltà la sua reputazione. Sarà certo un caso, ma la vicenda è finita nelle mani del magistrato Donatella Casari, da poco approdata nei ranghi della magistratura del lavoro nel ruolo di presidente della sezione di Roma".

"In passato la Casari, nelle sue precedenti funzioni, ha fatto parte del Tribunale dei ministri, che per il caso Almasri si scagliò contro i vertici del governo di centrodestra, chiedendo di procedere contro Mantovano, Piantedosi e Nordio - ha spiegato ancora Gasparri -. Ci diranno che è un caso. Che non c'è nulla di preordinato. Ma nessuno ci può vietare di pensar male o di aver qualche pregiudizio... almeno questo è un nostro diritto. Casomai tra qualche giorno avremo una sorpresa. Con la conferma della validità delle decisioni della Rai nei confronti di Ranucci, al quale propone alternative professionali secondo le regole. Oppure con una rinuncia da parte di un magistrato che è stata al centro di forti polemiche. Lo scandalo Ranucci-Lavitola-Report non può finire tra i sospetti di un nuovo caso di uso politico della giustizia".