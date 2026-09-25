Ranucci, "l'intervista scritta da Lavitola"

L’accordo, di tre pagine, tra Future awaits holding limited (la società nata nel 2022 per operare nel mercato dei carbon credit e di cui Lavitola e Chimutengo erano soci) riassume i motivi della contesa tra Ben», il direttore esecutivo della ditta, e Valter: «L’investitore (Lavitola, ndr) avrebbe dovuto apportare capitale in contanti pari a 20 milioni di dollari statunitensi quale corrispettivo per il 90% della partecipazione azionaria nella società». Ma ciò non è accaduto. Il motivo? Il socio italiano non ha superato le verifiche antiriciclaggio dello Zimbabwe «a causa di un precedente penale e della mancata dimostrazione alle autorità dell’origine dei fondi e del possesso dei requisiti di persona idonea e corretta» in base alla normativa del Paese africano. Tale mancato superamento della due diligence «ha comportato il mancato versamento» dei 20 milioni.

Ma sottotraccia, da circa un mese, i suoi avvocati e quelli del faccendiere salernitano stanno lavorando a un accordo tombale che chiuda tutti i procedimenti civili avviati in terra d’Africa. I legali di Chimutengo hanno spedito l’ultima versione dell’atto di transazione ai difensori di Lavitola e sono in attesa di ricevere il documento controfirmato.

Per giorni l’imprenditore africano Benjamin Chimutengo ha rilasciato dichiarazioni e mandato messaggi al suo ex socio Valter Lavitola. Ha annunciato querele anche in Italia, contro la Rai e contro Sigfrido Ranucci per un’intervista rilasciata da quest’ultimo in Zimbabwe (di cui parleremo tra poco).

Adesso abbiamo capito perché per Valter Lavitola, il mandante dell’attentato davanti a casa di Sigfrido Ran...

Insomma Lavitola perderebbe tutto quello che aveva costruito in Zimbabwe, ma chiuderebbe i procedimenti civili in corso. Nel carteggio tra legali compare anche una dichiarazione di Chimutengo con cui lo stesso afferma di ritirare e revocare la denuncia penale presentata presso la Zimbabwe Republic Police, Commercial crimes division (procedimento numero 124/25).

Nel documento, visionato da Libero, viene stabilito che la Future awaits «ristruttura la propria compagine azionaria rimuovendo l’investitore quale azionista della società»; che «la società richiama le proprie azioni che l’investitore aveva sottoscritto e che gli erano state assegnate»; infine che «l’investitore, non avendo pagato le azioni al momento della sottoscrizione e dell’assegnazione, non avrà diritto ad alcun risarcimento da parte della società».

Per questo le autorità di regolamentazione zimbabwesi avrebbero ordinato la ristrutturazione della società. Le parti, «per risolvere amichevolmente le irregolarità rilevate dalle autorità nella titolarità delle partecipazioni azionarie della Società», avrebbero messo a punto l’atto di transazione che è stato sottoposto alla valutazione dei legali di Lavitola.

Ma il manager, che accusa Lavitola & c. di aver ordito un attentato ai suoi danni, ci spiega che non la firmerà: «Tariro (l’avvocato di Lavitola, Tariro Martha Shoko, ndr) deve rivelare l’identità dell’agente di polizia che ha chiesto 30.000 dollari e spiegare i pagamenti ricevuti da Fabio Mazzoni, dato che quest’ultimo ha affermato di non essere coinvolto in alcuna attività in Zimbabwe. La mia vita è ancora in pericolo finché Gomes (Clesio Tavares, per la Procura di Roma uno dei registi dell’attentato a Ranucci, ndr) non verrà arrestato; conoscendo Valter, stando a ciò che leggo, è capace di organizzare qualsiasi cosa in qualsiasi luogo».

Quindi ci fa una rivelazione: «È in corso un ulteriore procedimento separato per una presunta falsificazione. Tariro e alcuni avvocati hanno falsificato la firma di Valter Lavitola e hanno sostenuto che si trovasse ad Harare il 30 marzo 2026. Ho presentato una denuncia per «falsificazione con il tentativo di ostacolare il corso della giustizia». Valter non è mai stato in Zimbabwe il 30 marzo, ma l’ufficiale di polizia sostiene di non poter recuperare i dati sugli ingressi di Valter, il che ha aumentato i miei sospetti su possibili interferenze della Polizia nelle indagini».

Chimutengo non intende rinunciare nemmeno alle cause che ha annunciato di voler avviare per l’intervista rilasciata da Ranucci in Zimbabwe il 5 luglio 2026: «Non intendo lasciare cadere nulla» è l’agguerrito annuncio. Nel colloquio finito sul giornale dello Zimbabwe, Chimutengo sarebbe stato chiamato in causa pur senza essere citato per nome.