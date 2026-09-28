Garlasco, Carmelo Abbate inchioda Sempio: "Stasi è innocente. Da ora nulla sarà più come prima"

«Per quanto riguarda la condanna di Alberto Stasi io, in modo molto trasparente e cristallino, da sempre sono convinto della sua estraneità. All’inizio eravamo in pochi, io e Vittorio Feltri e una manciata di altri. Ho sempre creduto questo non per partito preso ma perché non ci sono mai state le prove per condannarlo e, invece, c’è stata una serie di errori e pregiudizi investigativi che mi hanno fatto fortemente dubitare della bontà di quell’indagine. Adesso molte cose probabilmente saranno più chiare e quel capitolo dovrà essere letto diversa mente».

Senta, mi scusi, però le stesse critiche non si possono sollevare anche per l’incartamento su Sempio? Lei dice buchi nell’inchiesta ed elementi deboli, ma sono prove i messaggini scritti privatamente su un forum decenni fa?

«Questo è un altro discorso. È ovvio che se ci fermassimo ai diari o alle ricerche su internet, che attengono a una sfera intima e personale, non ci sarebbe nessun tipo di rilievo, di attinenza o di valore. Un po’ come se ci limitassimo a quel dna maschile ritrovato sotto le unghie di Chiara che non è attribuibile al 100%, sarebbe un vorrei -ma -non -posso. Tuttavia abbiamo la prova regina».