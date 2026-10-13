Ilaria Salis, annullata la condanna al risarcimento degli ex collaboratori

È stata accolta la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano, presentata da Ilaria Salis. La Corte d'appello del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha emesso così il dispositivo con cui è stata annullata la nullità della notifica e della sentenza, rimettendo la causa al Tribunale in primo grado. L'eurodeputata di Avs era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300mila euro a due suoi ex assistenti Valentina Dadda e Francois Gelmetti, per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbe precluso a Salis la possibilità di difendersi.

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La discussione si è incentrata sul mancato recapito del ricorso con cui era stato avviato il contenzioso e quindi la mancata conoscenza della causa di lavoro da parte di Salis. I suoi legali hanno sostenuto che la notifica di un atto giuridico deve "raggiungere lo scopo". Ovvero "deve raggiungere il destinatario in modo che possa conoscere il procedimento", in modo da potervi partecipare e 'difendersi' esponendo le sue ragioni. Cosa che per la politica non è avvenuta e solo a 'giochi fatti' 'ha scoperto di essere stata condannata.

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