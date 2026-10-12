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Ilaria Salis, Bignami sbotta: "Rigurgito di negazionismo rosso, Schlein e Conte muti"

lunedì 12 ottobre 2026
Ilaria Salis, Bignami sbotta: "Rigurgito di negazionismo rosso, Schlein e Conte muti"

2' di lettura

"La sfilata di Ilaria Salis sotto i simboli del regime titino non è solo una provocazione intollerabile, ma uno schiaffo alle vittime e alla memoria di questa Nazione". Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, picchia duro contro l'insegnante antifascista, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra

"Chi indossa o sfila con le insegne di chi ha trucidato migliaia di italiani nelle foibe si rende complice morale di una pagina di sangue che non possiamo mai dimenticare - sottolinea Montaruli -. Ciò che sdegna ancora di più è l'imbarazzante e assordante silenzio dei leader del sedicente 'campo largo'. Abbiano il coraggio di prendere le distanze e condannare senza reticenze questi rigurgiti di negazionismo rosso".

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Punta il dito contro Elly Schlein e Giuseppe Conte, leader di Pd e M5s, anche Galeazzo Bignami. "Quanto accaduto a Milano sabato scorso è di una gravità inaudita. Vedere un'europarlamentare della Repubblica Italiana, eletta con i voti della sinistra, sfilare sotto i vessilli con la stella rossa delle milizie jugoslave di Tito è vergognoso". Secondo Bignami si è trattato di "un'esibizione arrogante dei simboli di un regime sanguinario che si è reso responsabile della pulizia etnica, dell'infoibamento e dell'esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Siamo davanti al più becero rigurgito di negazionismo militante".

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"Sventolare quelle bandiere significa offendere la memoria di quelle migliaia di italiani e delle loro famiglie che furono trucidate in maniera così violenta e senza alcuna pietà. Ma quello che sconcerta è anche il silenzio complice dei vertici delle opposizioni - taglia corto Bignami -. Pretendiamo che Elly Schlein e Giuseppe Conte escano dal loro ambiguo mutismo: condannino l'apologia dei crimini comunisti e questa vergognosa offesa alla memoria italiana. Da parte mia e dei deputati di Fratelli d'Italia esprimiamo vicinanza all'Unione degli Istriani e a tutto il mondo dell'associazionismo giuliano-dalmata: non consentiremo di riscrivere quella storia che per troppo tempo è stata offuscata e manipolata". 

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