Ilaria Salis, Bignami sbotta: "Rigurgito di negazionismo rosso, Schlein e Conte muti"

"La sfilata di Ilaria Salis sotto i simboli del regime titino non è solo una provocazione intollerabile, ma uno schiaffo alle vittime e alla memoria di questa Nazione". Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, picchia duro contro l'insegnante antifascista, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. "Chi indossa o sfila con le insegne di chi ha trucidato migliaia di italiani nelle foibe si rende complice morale di una pagina di sangue che non possiamo mai dimenticare - sottolinea Montaruli -. Ciò che sdegna ancora di più è l'imbarazzante e assordante silenzio dei leader del sedicente 'campo largo'. Abbiano il coraggio di prendere le distanze e condannare senza reticenze questi rigurgiti di negazionismo rosso".

Ilaria Salis senza vergogna: cosa spunta mentre vomita odio sulla Lega Nuove polemiche attorno a Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la pubblicazione sui social ...

Punta il dito contro Elly Schlein e Giuseppe Conte, leader di Pd e M5s, anche Galeazzo Bignami. "Quanto accaduto a Milano sabato scorso è di una gravità inaudita. Vedere un'europarlamentare della Repubblica Italiana, eletta con i voti della sinistra, sfilare sotto i vessilli con la stella rossa delle milizie jugoslave di Tito è vergognoso". Secondo Bignami si è trattato di "un'esibizione arrogante dei simboli di un regime sanguinario che si è reso responsabile della pulizia etnica, dell'infoibamento e dell'esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Siamo davanti al più becero rigurgito di negazionismo militante".

Ilaria Salis e la manifestazione con la bandiera titina, piovono critiche: "Ecco il livello della nuova sinistra" Ilaria Salis non si smentisce mai. Ed ecco che nella mattinata di domenica si è presentata davanti al centro soci...