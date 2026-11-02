Monza, 17enne africano molesta una 15enne ma il processo viene sospeso: la decisione del giudice

Sospeso il processo con il rito abbreviato nei confronti del 17enne accusato di avere preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza. Il motivo? Il ragazzo è stato ritenuto incapace di stare in giudizio dalla perizia psichiatrica che lo ha dichiarato seminfermo di mente e non socialmente pericoloso. Il 17era accusato di aver approcciato prima con baci sulle guance e con l’invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca e alle minacce. Poi di fronte ai rifiuti della ragazza: partivano insulti, strattonamenti.

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Il ragazzo, difeso dall’avvocato Francesco Ruffo, è imputato di violenza sessuale e atti persecutori e ha ottenuto gli arresti domiciliari, con la possibilità di recarsi a scuola accompagnato da un adulto e senza avvicinarsi alla vittima, dopo essere stato arrestato nel maggio 2025 dai carabinieri di Villasanta. Il Tribunale - ricostruisce Il Giorno - aveva attivato i servizi sociali, che continueranno a seguire la sua situazione e a segnalare se il ragazzo potrà essere in grado di affrontare il processo, a seguito di un aggiornamento della perizia psichiatrica.

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