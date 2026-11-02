Libero logo
Abbonamento Digitale

Roma, due donne violentate a Trastevere: in manette due stranieri, panico in strada

di
Libero logo
lunedì 2 novembre 2026
Roma, due donne violentate a Trastevere: in manette due stranieri, panico in strada

1' di lettura

Terrore e violenze a Roma nella notte di Halloween. Una tredicenne e una donna di 31 anni sono state molestate in strada a poche ore di distanza l’una dall’altra nella zona di Trastevere. In manette ci sono finiti due uomini, fermati rispettivamente in via San Francesco a Ripa e piazza San Vincenzo Pallotti. Il primo intervento dei militari è scattato intorno alle 2.30. Una ragazzina, che era in compagnia della madre, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo, un cittadino etiope di 69 anni, che l’ha palpeggiata nelle parti intime. L’aggressore ha poi provato ad allontanarsi, ma una pattuglia della stazione di Trastevere, presente nelle vicinanze, è subito intervenuta bloccando il sospettato.

L'intervento successivo è avvenuto poco dopo, intorno alle 4: una donna italiana di 31 anni, che passeggiava con due amiche, è stata avvicinata e molestata. A lanciare l'allarme diversi testimoni che hanno assistito alla scena. Di qui l'intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto tempestivamente la piazza, riuscendo a fermare in tempo il presunto aggressore, un cittadino tunisino di 31 anni. I due aggressori sono stati quindi arrestati con l'accusa di violenza sessuale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella stessa notte, in manette ci è finito anche un 59enne originario della provincia di Napoli per aver colpito con una spranga di metallo il cameriere di un ristorante che non voleva consegnargli l’incasso. 

Ancona, sindacalista violentata dal 32enne egiziano che aveva aiutato

Orrore puro ad Ancona, dove una sindacalista è stata violentata da un egiziano che aveva aiutato con alcune prati...
tag
roma
violenza sessuale

Durante le manifestazioni Imbarazzo in diretta al Tg2: l'inviata parla? Occhio, cosa spunta alle sue spalle

A Roma Gianni Alemanno "aggredito da attivisti di sinistra": calci all'auto e sputi

La testimonianza Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

ti potrebbero interessare

Bosnia, atterrato a Ciampino l'aereo con le salme dei 4 militari italiani: ad accoglierle Mattarella e Meloni

Bosnia, atterrato a Ciampino l'aereo con le salme dei 4 militari italiani: ad accoglierle Mattarella e Meloni

Fuori dal Coro, "faccio colazione col crack": l'immigrato che terrorizza Trento

Fuori dal Coro, "faccio colazione col crack": l'immigrato che terrorizza Trento

Ancona, parte colpo di pistola in Questura: grave una poliziotta 26enne

Ancona, parte colpo di pistola in Questura: grave una poliziotta 26enne

Su Libero di oggi Luca Bizzarri le suona agli studenti anti-polizia: "Mio padre carabiniere, 50 anni fa..."

Su Libero di oggi Luca Bizzarri le suona agli studenti anti-polizia: "Mio padre carabiniere, 50 anni fa..."