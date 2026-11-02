Roma, due donne violentate a Trastevere: in manette due stranieri, panico in strada

Terrore e violenze a Roma nella notte di Halloween. Una tredicenne e una donna di 31 anni sono state molestate in strada a poche ore di distanza l’una dall’altra nella zona di Trastevere. In manette ci sono finiti due uomini, fermati rispettivamente in via San Francesco a Ripa e piazza San Vincenzo Pallotti. Il primo intervento dei militari è scattato intorno alle 2.30. Una ragazzina, che era in compagnia della madre, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo, un cittadino etiope di 69 anni, che l’ha palpeggiata nelle parti intime. L’aggressore ha poi provato ad allontanarsi, ma una pattuglia della stazione di Trastevere, presente nelle vicinanze, è subito intervenuta bloccando il sospettato.

L'intervento successivo è avvenuto poco dopo, intorno alle 4: una donna italiana di 31 anni, che passeggiava con due amiche, è stata avvicinata e molestata. A lanciare l'allarme diversi testimoni che hanno assistito alla scena. Di qui l'intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto tempestivamente la piazza, riuscendo a fermare in tempo il presunto aggressore, un cittadino tunisino di 31 anni. I due aggressori sono stati quindi arrestati con l'accusa di violenza sessuale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella stessa notte, in manette ci è finito anche un 59enne originario della provincia di Napoli per aver colpito con una spranga di metallo il cameriere di un ristorante che non voleva consegnargli l’incasso.