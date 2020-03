Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: "Non stiamo più insieme". La vera ragione della rottura

Francesco Fredella 03 marzo 2020 a

Non si tratta più di un’indiscrezione. Adesso la notizia è ufficiale. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Già a Sanremo se ne parlava insistentemente, ma i diretti interessati non hanno mai confermato e neppure smentito questa voce. Che aveva tutto il sapore del pettegolezzo. Ora con un post sui social hanno annunciato ufficialmente: “Non stiamo più insieme”: Facevano coppia dal 2006.

“Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. E' per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata", hanno scritto sui rispettivi profili Instagram.

Nel 2017 la coppia aveva vissuto una profonda crisi, superata con il ritorno sulle scene mano nella mano. Alla faccia di non ha mai creduto al ritorno di fiamma. Adesso l’annuncio della fine della loro storia sta facendo il giro del web, ma non si tratterebbe di una doccia fredda per i fan. Che sospettavano da tempo la rottura. La conferma è arrivata con la loro dichiarazione congiunta.