Silvio Berlusconi, ecco chi è la sua nuova donna: Marta Fascina, colpaccio in Parlamento

Addirittura con una nota ufficiale, Forza Italia ha comunicato che Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non stanno più insieme. La coppia è scoppiata, insomma, anche se da parecchio tempo apparivano lontani e, soprattutto, non apparivano insieme in pubblico. Una nota stampa diffusa dal partito proprio in corrispondenza dello scoop di Diva e Donna, che sbatte in prima pagina "una nuova dama bionda", quella che sarebbe la nuova "fiamma" del Cavaliere. Di chi si tratta? Lei è la deputata (ovviamente di Forza Italia) Marta Fascina, che secondo il rotocalco vivrebbe già ad Arcore. Silvio e Marta, definita "la bionda stellare", sono stati paparazzati insieme in Svizzera, a Bad Ragaz, all'uscita di un resort di lusso con barboncini al seguito, poco prima di salire a bordo del loro elicottero privato. O meglio, dell'elicottero di Silvio.