Maria Elena Boschi, passionaccia con Giulio Berruti: le ultime inequivocabili foto

Hai capito, Maria Elena Boschi? È ufficialmente passione. È infatti stata paparazzata da Diva e Donna a Fregene, in compagnia dell'attore Giulio Berruti: abbracci e sguardi complici, anche se i fotografi non sono riusciti a catturare il bacio che avrebbe spazzato via ogni dubbio. Eppure, i due sembrano proprio stare insieme: già tempo fa la coppia era stata avvistata insieme, ma i due avevano smentito ogni relazione. Peccato che siano stati... ri-pizzicati. Risate, abbracci, sguardi complici, sorrisi: insomma, sembrano davvero due innamorati. Eppure la conferma ufficiale - sia da parte loro, sia da un eventuale bacio - manca. Poco tempo fa, la capogruppo alla Camera di Italia Viva, aveva spiegato: "Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi". Forse oggi qualcuno se ne è accorto?