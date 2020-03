Raimondo Todaro e Francesca Tocca, addio? L'allievo che manda in crisi il matrimonio

Francesco Fredella 06 marzo 2020 a

Potrebbe essere una crisi ballerina, quella tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I fan lo sperano. Ma l’indiscrezione del settimanale “Chi” in queste ore si fa spazio e - visto che parliamo di ballerini - scendono in pista varie ipotesi. Secondo il settimanale di Signorini, l’allievo di Amici Valentin Dumitru avrebbe mandato in crisi il matrimonio tra la Tocca e Todaro (lei ballerina ad Amici, lui dalla Carlucci). Tutta colpa di una coreografia. Sarà tutto vero? I diretti interessati restano in religioso silenzio. Non commentano per adesso. Ma la spifferata sta facendo il giro degli ambienti tv.

La coppia è sposata da 13 anni ed ha una figlia. Secondo il settimanale “Chi” alcune coreografie avrebbero fatto scoppiare la gelosia di Raimondo. Strano, ma vero: la Tocca e Valentin troppo vicini? E’ questa l’indiscrezione lanciata da Signorini. Sarebbe la seconda coppia - se tutto fosse vero - ad entrare in crisi per colpa della danza. La prima è stata quella composta da Oradei e Veera, che avrebbe avuto una cotta per Dani Osvaldo (suo partner a Ballando con le stelle).