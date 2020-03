Caterina Balivo, battibecco in diretta Instagram col marito: "Non puoi trattarmi così"

piccoli screzi

Sono giorni di noia per Caterina Balivo che, costretta a stare in casa, si è inventata un escamotage per alleggerire la giornata. La conduttrice di Vieni da Me ha infatti dato il via a un programma con il marito su Instagram. Programma iniziato però con qualche intoppo. Tra i due è infatti scoppiato subito un diverbio. "Quanto tempo abbiamo?" dice Guido Alberto appena collegato in diretta. Immediata è stata la reazione della moglie che, dopo avergli chiesto cosa aveva di meglio da fare, ha sbottato: "Non è bello iniziare in questo modo, non mi devi trattare così".

Ma è bastato poco a far tornare il sereno: "Sei una donna molto colta - prosegue Guido -. Una cosa che si può fare insieme e che io ho proposto è una trasmissione che partirà lunedì". Il riferimento è a My next book, il progetto prevede che "Caterina faccia 5/6 domande" a uno scrittore, dichiarando che "il libro non l’ha letto". Così lo scrittore presenterà il suo libro e convincerà il pubblico a leggerlo.