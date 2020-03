Fedez, "morto il figlio": terrificante fake-news di un hater, la brutale reazione del rapper

Francesco Fredella 27 marzo 2020 a

Fedez sbotta di brutto contro un utente che lo offende. Volano parole grosse e il rapper lo asfalta. L’hater in questione annuncia per finta la morte del figlio di Fedez, che perde le staffe. Come è giusto che sia. Il gesto del “leone da tastiera” è da condannare assolutamente. Sembra che il rapper sia stato avvisato da un gruppo di fan che hanno notato il post su un gruppo social. Fedez ha fatto lo screen di quel commento ed ha taggato l’hater. “Fai schifo. Sono senza parole. Se una persona arriva a fare un gesto del genere lo fa per ricevere attenzioni. Quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che merita questa persona, che ha scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti. Hai vinto. Co....one del giorno, bravo”. Dopo alcune ore, però, Fedez ha cancellato quel commento.

