Justine Mattera, "ho ritrovato un paio di calze": collant e lato B, così. La sua ultima foto incendiaria

Prodezze che soltanto Justine Mattera, che arricchisce il suo profilo Instagram con una nuova fotografia... da urlo. Scatto postato qualche ora fa e che la ritrae seminascosta grazie a un sapiente gioco di luci ed ombre e, soprattutto, seminuda. Nessuna maglietta né reggiseno, soltanto un paio di collant neri a fasciarle il lato B. Il tutto mentre Justine Mattera è seduta con posa particolare su una poltrona di pelle. Ad accompagnare lo scatto, il commento: "C'è mai un momento sbagliato per un bel ricordo? Pulendo i guardaroba ho ritrovato queste calze e la mia testa si è riempita di immagini. Come questa". Ovvero la foto data in pasto al popolo di internet, piuttosto clamorosa.