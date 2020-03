Moreno Merlo e il flirt in quarantena: "Una donna misteriosa", la frequentazione virtuale dell'ex di Paola Caruso

Francesco Fredella 30 marzo 2020 a

a

a

Verrebbe da dire che il “Merlo maschio” è tornato. Stavolta, però, non si tratta di Lando Buzzanca, ma di Moreno Merlo: ex fidanzato di Paola Caruso, ex di Veronica Graf (pare che abbiano avuto un flirt molto tempo fa). Rewind: con le due ragazze è finito tutto nel peggiore dei modi tra accuse e repliche nei salotti tv. Adesso Merlo volta pagina. “Si sente spesso con una donna, più o meno famosa, che piace a tanti ragazzi”: questa spifferata bomba arriva alle nostre orecchie indiscrete. E il gossip si consuma nelle quattro mura di casa, visto che anche Merlo è in quarantena.

La nostra gola profonda ci spiffera che Moreno è alle prese con una frequentazione abbastanza virtuale. Insomma, la quarantena è galeotta per il bel dj. Che non risponde al telefono. Nessuna conferma all’indiscrezione, ma sembra che la donna misteriosa in questione gli abbia mandato un semplice messaggio in una notte. “Su Instagram”, dice la nostra fonte. Poi lo scambio di messaggi si sarebbe fatto abbastanza insistente tra loro fino a quando si sono scambiati i numeri per sentirsi al telefono. Insomma: nessun incontro ravvicinato, ma il Merlo maschio potrebbe presto “pizzicare”. Il resto è gossip delle prossime ore.