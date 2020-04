Detto Fatto, Bianca Guaccero e la confessione impensabile sul Adil Rami: "Magari, un giorno..."

03 aprile 2020 a

Nessun fidanzamento tra Bianca Guaccero e Adil Rami. A spifferare sul flirt tra la conduttrice di Detto Fatto e il calciatore era stato Jonathan Kashanian, ma ora è la stessa Guaccero a voler far chiarezza. "Sono ancora single - ha ammesso in un'intervista a Chi -, ma non escludo che la quarantena a lungo andare possa farmi venire voglia di approfondire un’amicizia e che parlando, anche a distanza, possa nascere un sentimento, ma questo non è certo il momento migliore per iniziare una storia d’amore". Eppure, l'amico Jonathan sembrava averci visto bene, tanto che la conduttrice Rai era stata "costretta", durante una puntata del suo programma, a leggere un messaggio da parte del calciatore.

Intanto però la Guaccero si dedica all'amore più grande della sua vita: la figlia. “In questo momento sono completamente appagata dall’amore per mia figlia Alice. Giochiamo, la trucco da principessa, la pettino…Tutte cose che di solito raramente riesco a fare fagocitata dal lavoro”.