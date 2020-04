Grande Fratello Vip, bomba a Mediaset su Ciavarro e la Incorvaia: molto presto...

Francesco Fredella 09 aprile 2020 a

Dal confessionale al falò. Se Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia partecipassero a Temptation Island? L’indiscrezione in queste ore corre sul filo del rasoio. Sarebbe un po’ il procedimento inverso di quello che è accaduto tra, Pago- Serena: da Temptation sono arrivati al Grande Fratello Vip. L’esperimento ha funzionato e gli autori potrebbero tentare una carta simile. Questo rumor si sta diffondendo alla velocità della luce negli ambienti televisivi.

Nessuna certezza per adesso, anche perché tutto è in via di definizione con un cast che dovrebbe essere messo in piedi nelle prossime settimane. Se Clizia dovesse accettare di rimettersi in gioco davanti alle telecamere sarebbe un bel colpo per il programma. Innanzitutto perché Temptation rischia di partire con le ruote un po’ sgonfie, visto lo tzsunami Coronavirus. Per questo motivo la produzione starebbe accarezzando l’idea di due personaggi che facciano parlare sin dalla prima puntata. Garantendo ascolti e utilizzando il traino di un reality appena finito. Ecco allora l’idea che stamattina è iniziata a circolare: Ciavarro e Clizia a Temptation island vip. Ovviamente quando si farà. Ma ai diretti interessati non è ancora arrivata la spifferata. Prima, però, facciamoli andare a vivere insieme.

